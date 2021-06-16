Bolu'da fabrikalarda toplu aşılama dönemi başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da fabrikalarda toplu aşılama dönemi başladı

Bolu'da fabrikalarda toplu aşılama dönemi başladı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da bir beyaz et fabrikasında çalışan personele mobil ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Bolu'da bir beyaz et fabrikasında çalışan personele mobil ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün, üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerce yerinde aşı uygulamasına başlandığını açıklamasının ardından kentte faaliyet gösteren ve çalışan sayısı 100'ün üzerinde olan fabrikalarda mobil ekiplerin aşı mesaisi başladı.

Aşı taleplerini değerlendiren İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ile Organize Sanayi Bölgesi yönetimiyle fabrikalarda özel aşı alanları hazırlanmasını sağladı.

Kentte faaliyet gösteren bir beyaz et fabrikasına gelen aşı ekibi, bilgilendirmenin ardından özel alanda çalışanların Kovid-19 aşısını yaptı.

"İş yerlerinden talep çok fazla"

Bolu Refika Baysal Toplum Sağlık Merkezi filyasyon ve aşılama ekip koordinatörü Dr. Ayşe Nennioğlu Turgut, gazetecilere, kent olarak aşılamada iyi bir yol kat edildiğini söyledi.

Yerinde aşılama uygulamasına değinen Turgut, "Organize sanayide ve toplu çalışılan yerlerde aşılamaya devam ederek yerinde aşılama yapıyoruz. İlerleyen süreçte toplu çalışılan yerlerin tamamını aşılamış olmayı planlıyoruz. Oralar da 15 bin aşı yapılacak personel var. Dün sahada 390 aşılama yaptık. İş yerlerinden talep çok fazla. Bize, 'Aşıya ne zaman geliyorsunuz?' diye telefon ediyorlar." diye konuştu.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş de iş dünyasının da salgından etkilendiğini belirterek, "İşletmelerimizin kesintisiz olarak çalışmalarına başlaması için aşılamaların çok önemli olduğunu biliyoruz." dedi.

Yerinde aşılama uygulamasının başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ateş, bunun çok önemli bir hamle olduğunu, özelikle 100'ün üzerinde personeli olan işletmelerde aşılamayı yerinde gerçekleştirdiklerini, buradaki çalışanların 1 ay içinde aşılanmasını beklediklerini kaydetti.

Aşılama çalışması yapılan fabrikanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Mustafa Ericek ise salgın nedeniyle 1,5 yıldır zorlu bir süreçten geçildiğine işaret ederek, "Devamlı üretim yapma zorunluluğu olan firmayız. Canlı hayvanla uğraştığımız için üretimi durdurma durumumuz yok. Amacımız burada aşılamayı hızlı bir şekilde yapmak." ifadelerini kullandı.

Bolu'da fabrikalarda toplu aşılama dönemi başladı
Bolu'da fabrikalarda toplu aşılama dönemi başladı
Bolu'da fabrikalarda toplu aşılama dönemi başladı
Bolu'da fabrikalarda toplu aşılama dönemi başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı
Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde aşılama ve kısıtlamaların gidişatı var
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde aşılama ve kısıtlamaların gidişatı var
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Boris Johnson Mustafa Şentop Fahrettin Altun Jens Stoltenberg
Magazin Müge Anlı Hande Ataizi Burcu Biricik Kerimcan Durmaz
Spor Cristiano Fatih Terim Yiğit Şardan Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bolu'da fabrikalarda toplu aşılama dönemi başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 14:41:04. #1.15#

title