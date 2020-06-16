Bolu'da eylem, gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
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Bolu'da eylem, gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

BOLU Valiliği, il genelinde eylem, gösteri ve yürüyüş yapılmasını 29 Haziran'a kadar yasakladı.

Bolu'da eylem, gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
16.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:22

BOLU Valiliği, il genelinde eylem, gösteri ve yürüyüş yapılmasını 29 Haziran'a kadar yasakladı.

Bolu Valiliği il genelinde eylem, gösteri ve yürüyüş yapılmasının yasaklandığını duyurdu. Kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği etkinlikler, resmi kutlamalar, gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik toplantılar ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında üyelerine yönelik yapacağı toplantılar kapsam dışında tutuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, ülkemizde ve dünya genelinde salgın olarak yayılan virüsün toplum geneline yayılmasının önüne geçilebilmesi ve suç işlenmesinin önlenmesi olası yağma ve infial yaratabilecek olayların önüne geçilebilmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması amacıyla yapılması muhtemel her türlü eylem, etkinlik ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki toplanma, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, eylem, etkinlikler ve yapılabilecek eylemlere destek vermek amacıyla diğer illerden ilimize gelebilecek araçlar ve şahısların ilimize girişlerinin, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17 ve 19'uncu maddelerine istinaden Bolu il sınırları içerisinde 15 Haziran saat 08.00 den 29 Haziran saat 08.00 e kadar yasaklanmıştır."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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