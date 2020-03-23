Bolu'da evden çıkamayanların yardımına 'Vefa' grubu koşuyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bolu'da evden çıkamayanların yardımına 'Vefa' grubu koşuyor - Haberler
Bolu, Güncel

Bolu'da evden çıkamayanların yardımına 'Vefa' grubu koşuyor

BOLU Valiliği'nce oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yardımına koşuyor.

23.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:47
Bolu'da evden çıkamayanların yardımına 'Vefa' grubu koşuyor

BOLU Valiliği'nce oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yardımına koşuyor. 

Bolu Valiliği'nin, sokağa çıkması yasaklanan, tek başına yaşayan ve herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturduğu 'Vefa Sosyal Destek Grubu' göree başladı. Sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların Alo 112-155 ve 156 hatlarına ilettikleri talepleri, 'Vefa Sosyal Destek Grupları'na iletiliyor. Vefa grupları da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak, evlerine götürüyor.  


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzman isim 'Koronavirüs 3 yolla bitebilir' deyip maddeleri sıraladı Haberler
Uzman isim "Koronavirüs 3 yolla bitebilir" deyip maddeleri sıraladı
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince 2 maaş alsınlar Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince 2 maaş alsınlar
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Haberler
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor Haberler
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haberler
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
'Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz' Haberler
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
Son Dakika: Kamu bankalarının ardından İş Bankası ve Ziraat Katılım da ödemeleri erteleme kararı aldı
Son Dakika: Kamu bankalarının ardından İş Bankası ve Ziraat Katılım da ödemeleri erteleme kararı aldı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı...
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Abdulhamit Gül Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tom Hanks Cem Yılmaz Guido Senia Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Wuhan Fransa Almanya
Şu an buradasınız: Bolu'da evden çıkamayanların yardımına 'Vefa' grubu koşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 13:56:41. #1.15#
title