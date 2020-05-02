Bolu'da evde kumar oynayan 4 kişiye para cezası

Bolu'da, evde kumar oynadıkları gerekçesiyle 4 kişiye para cezası verildi.

Bolu'da, evde kumar oynadıkları gerekçesiyle 4 kişiye para cezası verildi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanelere yönelik denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aktaş Mahallesi Fakı Camil Sokak'ta bulunan dairede kumar oynandığını tespit etti.

Ekipler tarafından eve gerçekleştirilen operasyonda, kumar malzemelerine ve oyun masasında bulunan paraya el konuldu.

Evde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 1250'şer lira para cezası verildi. Söz konusu zanlılarla birlikte yanlarında bulunan 2 kişiye de ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 392'şer lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA