BOLU'DA TAM KAPANMADA VATANDAŞLARA MORAL İÇİN MOBİL KONSER

BOLU Belediyesi tam kapanma sürecinde evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla mobil konser düzenlendi.

BOLU Belediyesi tam kapanma sürecinde evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla mobil konser düzenlendi. Otobüs kentin caddelerini gezerken, otobüsün üzerindeki sanatçı şarkılar seslendirdi. Bolu Belediyesi tarafından evlerine kapanan vatandaşlara moral vermek amacıyla mobil konser etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında belediyeye ait otobüsle, Bahçelievler ve Borazanlar Mahallesi'ne gidildi. Otobüsün üzerinde bulunan yerel sanatçı Nazlıcan şarkılar seslendirdi. Balkonlara ve pencerelere çıkan vatandaşlar şarkıları dinledi. Etkinliğin her akşam farklı bir mahallede devam edeceği belirtildi. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, 'Vatandaşlarımıza moral verirken, yerel şarkıcılarımıza, müzisyenlerimize de destek olmuş oluyoruz. İnşallah etkinliğimiz kısıtlama boyunca her akşam farklı bir devam edecek.ö dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı