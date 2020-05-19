Bolu'da "evde kalanlar" balkonda spor yaptı Bolu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda evlerinde kalan vatandaşlar, balkonda spor yaptı.

Bolu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda evlerinde kalan vatandaşlar, balkonda spor yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganıyla düzenlenen etkinlikte beden eğitimi öğretmenleri, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Ayışığı Sitesi'nde yaşayanları balkona davet ederek şarkılar eşliğinde egzersiz yaptırdı. 87 yaşındaki Osman Mayda, spor yapmaya başlamadan önce Atatürk için yazdığı şiiri okudu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ellerindeki Türk bayraklarıyla etkinliğe katılan site sakinleri, zaman zaman spor hareketlerine eşlik ederken zaman zaman da müzik eşliğinde dans etti. Yaklaşık yarım saat süren etkinlik, müzik eşliğinde dans edilmesiyle sona erdi. Kaynak: AA