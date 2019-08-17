Bolu'da ev yangını

17.08.2019 22:49

Bolu'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Beşkavaklar Mahallesi Zanaat Sokak'taki apartmanın zemin katında Emre Ölmez'e ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

Dumandan etkilenen Ölmez, komşularının yardımıyla daireden çıkarılarak Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ölmez'in vücudunda yanıklar olduğu öğrenildi.

Apartman sakinleri itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Bu sırada bir kişinin yanan dairenin üst katındaki komşusuna ait kediyi kucaklayarak binadan çıkarması dikkati çekti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA