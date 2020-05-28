Bolu'da ev ve kümes yangını
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Bolu'da ev ve kümes yangını

Bolu'da meydana gelen yangında, bir kümes ile bakıcı evi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da ev ve kümes yangını
28.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:25

Bolu'da meydana gelen yangında, bir kümes ile bakıcı evi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çobankaya Köyü Kayseller Mahallesi'nde, Dursun Zeybek'e ait kümes ve bakıcı evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğinde bulunan tavuk kümesine de sıçradı.

Yangın, Zeybek'in haber vermesi üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilerek kısa sürede söndürüldü.

Yangında, kümes ve bakıcı evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın çıktığı esnada kümeste tavuk bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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