Bolu'da etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
CANLI YAYIN: Mesut Özil için imza töreni!

Bolu'da etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

27.01.2021 15:58 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:03
Bolu'da etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

BOLU'da, etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar, tabelalar ve aydınlatma direkleri devrildi, bir erkek öğrenci yurdunun da çatısı uçtu.

BOLU'da, etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar, tabelalar ve aydınlatma direkleri devrildi, bir erkek öğrenci yurdunun da çatısı uçtu.

Kentte saat 11.00 sıralarında başlayan, yaklaşık 3 saat etkili olan fırtına nedeniyle Karacasu beldesinde bulunan Mesciler köyünde ağaçlar devrildi. Gölcük Tabiat Parkı yolunda da devrilen ağaçlar yolu kapattı. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yol yeniden açıldı. Ayrıca kentin birçok noktasında tabelalar devrildi. Fırtına nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı. Tepecik Mahallesi'nde bulunan Seyyide Nefise Avşar Erkek Öğrenci Yurdu'nun çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar, urdun bahçesine ve yola savruldu. Bolu Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla parçalar yoldan alındı. D-100 karayolunda bir trafik ışığının da fırtına nedeniyle sallanması kameraya yansıdı. Trafik ışığı, güvenlik amacıyla daha sonra ekipler tarafından söküldü. İl genelinde yer yer sağanak yağış devam ediyor.


Bolu'da etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Bolu'da etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Bolu'da etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Bolu'da etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Bolu'da etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Bolu'da etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Bolu'da etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Bolu'da etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Bolu'da etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cemal Hünal Cemre Kemer Oktay Kaynarca
Spor Okan Buruk Erol Bulut Caner Erkin Serdar Aziz Ünal Karaman
Tüm Haberler Kaza Türk Fırtına Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu'da etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 16:10:22. #1.14#
title