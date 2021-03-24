Bolu'da esnafa yönelik Kovid-19 tedbirleri sıkı tutuluyor
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Bolu'da esnafa yönelik Kovid-19 tedbirleri sıkı tutuluyor

24.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:47
Bolu'da esnafa yönelik Kovid-19 tedbirleri sıkı tutuluyor

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Türker Ateş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyete başlayan esnafın tekrar kapanmaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Türker Ateş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyete başlayan esnafın tekrar kapanmaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Ateş, AA muhabirine, kent genelinde vakaların arttığı için mümkün olduğu kadar kontrolün elden bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Bolu TSO'da kurulan ekibin sürekli esnafı gezdiğini dile getiren Ateş, "Esnafımız bizim için önemli. Herkesin ticaretinin devam etmesini istiyoruz ama bir taraftan da baktığımız zaman sağlıktan öte bir şey yok." dedi.

Ateş, salgın nedeniyle çok değerli insanların hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu noktada herkes üzerine düşeni yapacak. Bu süreci bir daha kapanmamak adına kontrollü şekilde devam ettireceğiz. Herkes üzerine düşeni yaptığı sürece bu kapanmalar bir daha olmaz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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