BOLU'DA ESNAF KAVGASI

BOLU'da, 2 esnaf arasında bir işçinin işten çıkarılması nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay saat 15.00 sıralarında Hattat Emin Barın Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir esnaf işyeri çalışanını işten çıkardı. Diğer esnaf, arkadaşı olan esnafa çalışanı neden işten çıkardığını sorunca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 2 esnaf birbirine taş, yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kavga çevredeki esnaf ve polisin müdahalesiyle önlendi. Kavgada esnaflardan biri yüzüne gelen taş nedeniyle yaralandı. Yaralı, 112 Acil ekiplerinin müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer esnaf ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA