Eski köy okulu yangında kullanılmaz hale geldi

Bolu'nun Avşar köyünde kullanılmayan okulda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolu'nun Avşar köyünde kullanılmayan okulda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı köydeki eski okul binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinleri, yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü.

Yangında eski köy okulu kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder