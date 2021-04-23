Eski köy okulu yangında kullanılmaz hale geldi
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Eski köy okulu yangında kullanılmaz hale geldi

Eski köy okulu yangında kullanılmaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'nun Avşar köyünde kullanılmayan okulda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolu'nun Avşar köyünde kullanılmayan okulda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı köydeki eski okul binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinleri, yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü.

Yangında eski köy okulu kullanılmaz hale geldi.

Eski köy okulu yangında kullanılmaz hale geldi
Eski köy okulu yangında kullanılmaz hale geldi
Eski köy okulu yangında kullanılmaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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