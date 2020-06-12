Bolu'da eşiyle tartışan adama vatandaşlardan sert tepki
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Bolu'da eşiyle tartışan adama vatandaşlardan sert tepki

Bolu'da vatandaşlardan eşini darp ettiğini düşündükleri genç adama linç girişimi -Eşiyle tartışan adama vatandaşlardan sert tepki Bolu'da, cadde üzerinde eşi ve baldızıyla tartışan genç adam, çevredeki vatandaşlar tarafından kadının darp edildiği iddiasıyla linç girişimine uğradı.

12.06.2020 21:38 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:51

Bolu'da vatandaşlardan eşini darp ettiğini düşündükleri genç adama linç girişimi

-Eşiyle tartışan adama vatandaşlardan sert tepki

BOLU - Bolu'da, cadde üzerinde eşi ve baldızıyla tartışan genç adam, çevredeki vatandaşlar tarafından kadının darp edildiği iddiasıyla linç girişimine uğradı.

Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal caddesi üzerinde yürüyen ve isimleri öğrenilemeyen çift ile baldız arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma üzerine genç adam baldızından ayrılarak eşini eve götürmek istedi. Çiftin evlerine gittiği sırada yanlarına giden ve kardeşinin eve gitmemesinde ısrar eden baldız ile eniştesi arasındaki tartışma büyüdü.

Çıkan tartışmayı gören yaklaşık 15 kişilik bir grup vatandaş, kadınları darp ettiğini düşündükleri genç adamı yere yatırarak linç etmek istedi. Bu sırada eşinin yanına gelen kadın ve diğer vatandaşlar genç adamı kalabalık grubun arasından kurtardı.

Baldız sinir krizi geçirdi

Yaşananların ardından çiftin evlerine gittikleri sırada olay yerinde bulunan baldız sinir krizi geçirerek ağladı. Kadının, çevredeki vatandaşlardan yardım istemesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Ekipler, çifti ve baldızı ifadelerini almak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü. Karı kocanın birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Bolu'da eşiyle tartışan adama vatandaşlardan sert tepki

Kaynak: İHA

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