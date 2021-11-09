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Bolu'da epilepsi hastası genç evinde ölü bulundu

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası genç, evinde ölü bulundu.

AYDIN (AA) - Bolu'da kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası genç, evinde ölü bulundu.

Sağlık Mahallesi Maral Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden Aydın Gençtürk'ten (26) geceden beri haber alamayan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, kapının içeriden açılmaması üzerine itfaiye personelinin yardımıyla eve girdi.

Yerde hareketsiz yatan Gençtürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Gençtürk'ün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Bolu'da epilepsi hastası genç evinde ölü bulundu

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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