Bolu'da engelli ve hamile kamu personeline 1 gün izin verildi

Bolu'da, engelli ve hamile kamu personeline 1 gün idari izin verildiği bildirildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda il genelinde kar yağışı ve buzlanmanın devam ettiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Bolu il genelinde kamuda çalışan engelli ve/veya hamile personelin 17 şubat günü de idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder