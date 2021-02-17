Bolu'da engelli ve hamile kamu personeline 1 gün izin verildi
17.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:34
Bolu'da, engelli ve hamile kamu personeline 1 gün idari izin verildiği bildirildi.
Bolu'da, engelli ve hamile kamu personeline 1 gün idari izin verildiği bildirildi.
Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda il genelinde kar yağışı ve buzlanmanın devam ettiğini belirterek, şunları ifade etti:
"Bolu il genelinde kamuda çalışan engelli ve/veya hamile personelin 17 şubat günü de idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder