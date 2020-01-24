Bolu'da engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin

24.01.2020 08:48 | Son Güncelleme: 24.01.2020 08:48

Bolu'da görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerinin 1 gün idari izinli sayıldığı bildirildi.

Bolu Valiliği'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için 24 Ocak 2020 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılması uygun görüldüğü duyuruldu.

Kaynak: AA