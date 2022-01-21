Bolu'da, engelli ve hamile çalışanlara 2 gün izin verildi - Haberler
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Bolu'da, engelli ve hamile çalışanlara 2 gün izin verildi

Bolu'da, engelli ve hamile çalışanlara 2 gün izin verildi
AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da, devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle, kamuda çalışan engelli ve hamilelere hafta sonu 2 gün idari izin verilirken özel bakım, rehabilitasyon, kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde çalışan engelli ve hamilelerin de bu süre içinde izinli sayılmasına karar verildi.

BOLU (AA) - Bolu'da, devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle, kamuda çalışan engelli ve hamilelere hafta sonu 2 gün idari izin verilirken özel bakım, rehabilitasyon, kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde çalışan engelli ve hamilelerin de bu süre içinde izinli sayılmasına karar verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 22-23 Ocak cumartesi ve pazar günleri il genelindeki halk eğitim merkezlerindeki kurslara 2 gün ara verilmesi, kamu kurum ve kuruluş amirlerinin gerekli planlamaları yaparak kamu hizmetinin aksatılmasına mahal vermeyecek şekilde engelli ve hamilelerin idari izinli sayılması kararı verildiği bildirildi.

Ayrıca özel bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarında, özel kreş ve gündüz bakım evleri ile çocuk kulüplerinde görevli engelli ve hamilelerin de izinli sayılmasının uygun görüldüğü kaydedildi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitime 17 Ocak'tan bu yana ara verilirken aynı süre içinde kamuda çalışan engelli ve hamileler de idari izinli sayılmıştı.

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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