Engelli genç dünyada bir ilki başardı, tek koluyla davul çalarak caz albümü çıkardı
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Engelli genç dünyada bir ilki başardı, tek koluyla davul çalarak caz albümü çıkardı

27.12.2020 15:08 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:37

Engelli genç dünyada bir ilki başardı, tek koluyla davul çalarak caz albümü çıkardı Bolu'da, doğumu sırasında yaşanan sorundan dolayı sol kolunu kullanamayan Kaan Çelen, dünyada bir ilki gerçekleştirerek tek kolla çaldığı davulla caz albümü çıkardı.

Engelli genç dünyada bir ilki başardı, tek koluyla davul çalarak caz albümü çıkardı

BOLU - Bolu'da, doğumu sırasında yaşanan sorundan dolayı sol kolunu kullanamayan Kaan Çelen, dünyada bir ilki gerçekleştirerek tek kolla çaldığı davulla caz albümü çıkardı. Çelen, ilk albümüne kendisine sürekli destek olan annesinin ismi olan 'Nazile' adını verdi.

Bolu'da, 26 yıl önce dünyaya gelen Kaan Çelen, doğum sırasında yaşanan bir sorun nedeniyle sol kolunu kullanamaz hale geldi. Annesinin de desteğiyle kendisini hiçbir zaman engelli hissetmeyen Çelen, müziğe olan ilgisinden dolayı 14 yaşında fizyoterapistinin önerisiyle davul çalmaya başladı. Kullanamadığı sol kolunu geliştirebilmek için başladığı davulda ustalaşan ve 10 yıldır profesyonel olarak davul çalan Çelen, dünyaca ünlü isimlerden ders aldıktan sonra ilk albümünü çıkardı. Çelen, ilk albümüne kendisine sürekli destek olan annesinin ismi olan 'Nazile' adını verdi.

Doktoruna rağmen vazgeçmedi

Doktorunun sol kolunu kullanmasına izin vermemesine rağmen davul çalmaktan vazgeçmeyen Kaan Çelen, "Belki sol kolumu geliştirebilirim diye fizyoterapistimin önerisiyle davul çalmaya başladım. Ama doktorum izin vermedi. O yüzden tek kolla çalmaya devam ettim. İlk dersimi Ediz Hafızoğlu'ndan, Ferit Odman'dan dersler aldım. Daha sonra Cem Aksel ile çalışma fırsatı buldum. Bu sırada da New York Jazz Workshop'una katılmaya hak kazandım. Orada da Tony Moreno'yla dersler yaptım" dedi.

"Çok çalışarak bu noktaya geldim"

Çıkardığı caz albümüyle dünyada bir ilk olduğunu söyleyen Çelen, "Daha önce Lef Deppard'ın davulcusu Rick Allen bir kaza geçirdikten sonra sol kolunu kullanamayarak çalmaya devam etti. Ama o rock davulcusuydu. Ben cazda ilk defa bir şey yaptım. Çıkardığım 'Nazile' albümü dünyada bir ilk niteliğini taşıyor. Çünkü daha önce fiziksel engelli bir kişi böyle bir albüm çıkarmamıştı. Çok çalışarak bu noktaya geldim" şeklinde konuştu.

"Annem hep yanımda oldu"

Annesinin destekleriyle kendisini motive ettiğini kaydeden Çelen, "Annem sürekli benim yanımda bulundu. Küçüklükten itibaren 'oğlum sen yaparsın, senin hiçbir farkın yok' sözleriyle beni motive etti. Bu yaşlara geldiğimde bunun daha da farkına vardım. Hiçbir şekilde zihnimde engelli kelimesi yer etmediği için şunu yapamazsın diye düşünmedim. Annem de müzikte ve başka şeylerde her zaman destekçim oldu. Bu albümü ona ithaf ettim" ifadelerini kullandı.

Engelli genç dünyada bir ilki başardı, tek koluyla davul çalarak caz albümü çıkardı
Engelli genç dünyada bir ilki başardı, tek koluyla davul çalarak caz albümü çıkardı
Engelli genç dünyada bir ilki başardı, tek koluyla davul çalarak caz albümü çıkardı
Engelli genç dünyada bir ilki başardı, tek koluyla davul çalarak caz albümü çıkardı
Engelli genç dünyada bir ilki başardı, tek koluyla davul çalarak caz albümü çıkardı
Engelli genç dünyada bir ilki başardı, tek koluyla davul çalarak caz albümü çıkardı
Engelli genç dünyada bir ilki başardı, tek koluyla davul çalarak caz albümü çıkardı
Engelli genç dünyada bir ilki başardı, tek koluyla davul çalarak caz albümü çıkardı
Engelli genç dünyada bir ilki başardı, tek koluyla davul çalarak caz albümü çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

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