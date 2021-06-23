Bolu'da elektrik lambasına ve ahırın duvarına yuva yapan kırlangıçlar ilgi odağı oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kırlangıçlar, elektrik lambasının üzerine ve ahırın duvarına yuva yaptı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kırlangıçlar, elektrik lambasının üzerine ve ahırın duvarına yuva yaptı.

Merkeze bağlı Tekirler köyünde yaşayan Fikriye Aslan'ın evindeki elektrik lambasına ve ahırındaki duvara kırlangıçlar yuva yaptı.

Yavruların zarar görmemesi için onlara gözü gibi bakan Aslan, AA muhabirine, kırlangıçların her yıl geldiğini belirterek, "Yuva yaparak yavrularını uçuruyorlar. Bize alıştılar. Biz de onları seyrederiz, çok sevimliler." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin