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Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da, beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

BOLU (AA) - Bolu'da, beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Abant Tabiat Parkı'ndan D-100 kara yolu istikametine seyreden Özlem Kayıkçı idaresindeki 34 EL 2924 plakalı otomobil, Abant Kavşağı'na yaklaşık 1 kilometre kala yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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