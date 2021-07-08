Bolu'da elde edilen 3 milyon sazan balığı yavrusu göl ve göletlere salınacak
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Bolu'da elde edilen 3 milyon sazan balığı yavrusu göl ve göletlere salınacak

Bolu'da elde edilen 3 milyon sazan balığı yavrusu göl ve göletlere salınacak
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonunda 350 anaç sazan balığı sağımından 3 milyon balık yavrusu elde edildi.

Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonunda 350 anaç sazan balığı sağımından 3 milyon balık yavrusu elde edildi.

Göl, gölet ve barajlarda balık popülasyonunun artırılmasına yönelik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten istasyonda balık üretim çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İstasyonda 350 anaç balığın sağımı gerçekleştirildi. Sağım sonucunda 3 milyon sazan balığı yavrusu hedefine ulaşıldı.

Elde edilen yavrularla sulak alanların balıklandırılması, sürdürülebilir balıkçılık ve gelecek nesillerin sazan ile tanışmasına katkı sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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