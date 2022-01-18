Bolu'da eğitime kar engeli

BOLU (DHA) - BOLU'da, kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime ara verildi.

Bolu Valiliği, meteorolojik verilere göre, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.