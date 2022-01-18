Bolu'da eğitime kar engeli - Haberler
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Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu'da eğitime kar engeli
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da, kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime ara verildi.

BOLU (DHA) - BOLU'da, kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime ara verildi.

Bolu Valiliği, meteorolojik verilere göre, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

Bolu, kar, Güncel, Haber

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