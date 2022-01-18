Bolu'da eğitime kar engeli - Haberler
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Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu'da eğitime kar engeli
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

BOLU (AA) - Bolu Valisi Ahmet Ümit, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik bilgilere göre yoğun kar yağışının devam etmesi beklendiğinden 19 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

Medya, Ocak, Bolu, kar, Güncel, Haber

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