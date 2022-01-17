Bolu'da eğitime kar engeli

BOLU (DHA) - BOLU'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bolu Valiliği meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle yarın bir gün süreyle okulları tatil etti. Ayrıca valilikçe yarın engelli ve hamile kamu çalışanlarının izinli sayılmalarına da karar verildi.