Bolu'da eğitime kar engeli - Haberler
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Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu'da eğitime kar engeli
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

BOLU (DHA) - BOLU'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bolu Valiliği meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle yarın bir gün süreyle okulları tatil etti. Ayrıca valilikçe yarın engelli ve hamile kamu çalışanlarının izinli sayılmalarına da karar verildi.


Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu'da eğitime kar engeli

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 Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu'da eğitime kar engeli
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

Bolu, kar, Güncel, Haber

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