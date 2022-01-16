Bolu'da eğitime kar engeli - Haberler
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Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu'da eğitime kar engeli
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

BOLU (AA) - Bolu Valisi Ahmet Ümit, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Ümit, yazılı açıklamasında, alınan meteorolojik bilgilere göre kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 17 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini belirtti.

Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

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AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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Bolu'da eğitime kar engeli

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