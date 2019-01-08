Bolu'da Eğitime Kar Engeli

Bolu'nun Gerede ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent geneli ve ilçelerde kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, meteorolojik verilere göre gün boyu süren yoğun kar yağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 09 Ocak 2019 Çarşamba günü Gerede'de ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA