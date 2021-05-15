"Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü akaryakıt istasyonunun tuvaletinde yakalandı
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"Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü akaryakıt istasyonunun tuvaletinde yakalandı

'Dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü akaryakıt istasyonunun tuvaletinde yakalandı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan otomobilin sürücüsü, akaryakıt istasyonunun tuvaletinde saklanırken yakalandı.

Bolu'da, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan otomobilin sürücüsü, akaryakıt istasyonunun tuvaletinde saklanırken yakalandı.

Polisler, Sağlık Mahallesi Yelki Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri 14 ABD 028 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobilin sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.

Kovalamaca esnasında D-100 kara yoluna giren otomobilin sürücüsünü tüm çabalarına durduramayan polis, durumu yol güzergahında uygulama yapan diğer ekiplere bildirdi.

Uygulama noktasında da kendisini durdurmaya çalışan polislerin üzerine aracını sürerek kaçmaya çalışan sürücü, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimindeki dinlenme tesisine girdi.

Polis ekipleri, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından şüphelinin aracını dinlenme tesisinin otoparkında park halinde buldu.

Dinlenme tesisinde görevli jandarma ile hem tesis içinde arama yapan hem de güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, araçtan inen 3 şüphelinin bölgedeki akaryakıt istasyonuna doğru kaçtığını belirledi.

Ekipler, başka bir araçla olay yerinden kaçtığını tespit ettikleri kadın şüpheli M.Ö'yü takip sonucu Anadolu Otoyolu üzerinde yakalandı.

Sürücü T.Ü. ile araçtaki T.Ö'nün kendisini evine bırakacağı esnada polisle karşılaştıklarını söyleyen M.Ö'nün ifadesi üzerine ekipler, gittikleri akaryakıt istasyonunun tuvaletinde T.Ü'yü yakaladı.

Olay yerinden kaçan T.Ö. ise polise teslim oldu.

Ekipler, T.Ü'ye "dur' ihtarına uymama" ile "ters yönde araç sürme" gibi trafik kurallarını ihlalden 10 bin lira ceza kesti. Ayrıca ekipler, aralarında M.Ö'yü akaryakıt istasyonundan kaçıran kişi ile T.Ü'nün de bulunduğu 4 kişiye "sokağa çıkma kısıtlamasına" uymamaktan da işlem yaptı.

'Dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü akaryakıt istasyonunun tuvaletinde yakalandı
'Dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü akaryakıt istasyonunun tuvaletinde yakalandı
'Dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü akaryakıt istasyonunun tuvaletinde yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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