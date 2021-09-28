Bolu'da 'dur' ihtarına uymayan araçtan 215 bin 625 uyuşturucu hap çıktı - Haberler
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Bolu'da "dur" ihtarına uymayan araçtan 215 bin 625 uyuşturucu hap çıktı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, sürücüsü polisten kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 215 bin 625 uyuşturucu hap ele geçirildi.

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, sürücüsü polisten kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 215 bin 625 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine yaptıkları uygulamada, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan A.S'nin kullandığı otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 215 bin 625 uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan A.S, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu'da dur ihtarına uymayan araçtan 215 bin 625 uyuşturucu hap çıktı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bolu'da 'dur' ihtarına uymayan araçtan 215 bin 625 uyuşturucu hap çıktı - Haberler
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