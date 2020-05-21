Bolu'da, dükkan ve evde çıkan yangın hasara neden oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bolu'da, dükkan ve evde çıkan yangın hasara neden oldu

Bolu'da dükkan ve evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolu'da, dükkan ve evde çıkan yangın hasara neden oldu
21.05.2020 03:12 | Son Güncelleme: 21.05.2020 03:44

Bolu'da dükkan ve evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gölyüzü Mahallesi Bahar Sokak üzerinde bulunan Sabri Aytugar'a ait kullanılmayan bir dükkanda henüz belirlenemeyen hedenle yangın meydana geldi.

Kısa sürede büyüyen yangın dükkanın bitişiğinde bulunan ve içinde kimsenin yaşamadığı tek katlı eve sıçradı.

Sahura kalkan vatandaşlar yangını fark ederek, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü.

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise itfaiye ekiplerinin çalışma yaptığı alanda güvenlik önlemi alarak yangını izlemek isteyen mahalle sakinlerini bölgeden uzaklaştırdı.

Meydana gelen yangın nedeniyle dükkan ve tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, ev ve dükkanın sahibi Sabri Aytugar, "Evde kiracı vardı. Onları çıkardıktan sonra kimse yaşamıyordu. Dükkanda da kimse yoktu. Zaman zaman hırsız giriyordu. Ben de arada sırada gelip kontrol ediyordum. Yangın yine hırsızlar nedeniyle çıkmış olabilir." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

2. dalganın görüldüğü Çin'den korkutan koronavirüs sözleri: Değişime uğruyor Haber
2. dalganın görüldüğü Çin'den korkutan koronavirüs sözleri: Değişime uğruyor
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti Haber
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Ali Babacan'dan yeni partiler için 'FETÖ organizasyonu' diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Haber
Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası...
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haber
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için 'HES kodu' uygulaması başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, inceleme başlatıldı
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi
Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
Mert Hakan Yandaş, 'Galatasaray benim hayalim' diyerek Fenerbahçe'yi reddetti
Mert Hakan Yandaş, "Galatasaray benim hayalim" diyerek Fenerbahçe'yi reddetti
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
3 çocuğuyla tek başına yaşam mücadelesi veren anne, yardım bekliyor
3 çocuğuyla tek başına yaşam mücadelesi veren anne, yardım bekliyor
Vekil transferi polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek vereceklerini söyledi
Vekil transferi polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek vereceklerini söyledi
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan Sırrı Süreyya Önder
Magazin Ali Atay Acun Ilıcalı Jennifer Lopez Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Futbol Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Bolu'da, dükkan ve evde çıkan yangın hasara neden oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 03:43:57. #1.15#
title