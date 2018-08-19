Bolu'da "Drone"Lu Bayram Trafiği Denetimi

Bolu'da, trafik ekipleri "drone" desteğiyle D-100 Karayolu'nda gerçekleştirdikleri denetimlerde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüleri uyardı.

Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarını en aza indirmek için denetimlerini artıran trafik ekipleri, D-100 Karayolu'nun Bolu kesiminde oluşturulan noktalarda "drone" kullanarak inceleme yaptı.

Ekipler, havadan alınan görüntülerde trafik ihlali yaptığı belirlenen sürücüleri durdurarak, yasal işlem yaptı.

Polis ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

"Yoğun tedbirler aldık"

Denetimlere, Bolu Valisi Aydın Baruş ve İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da katıldı.

Vali Baruş, trafik ekiplerinden çalışmalar ve trafik durumu hakkında bilgi aldı.

Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatili başladıktan sonra Bolu sınırları içinde ölümlü bir trafik kazası yaşanmadığını söyledi.

Bolu'nun ülkenin ana trafik aksları üzerinde bulunması nedeniyle bölgede trafik akışında yoğunluk yaşandığına işaret eden Baruş, "Özellikle önceki gün akşam saatlerinden itibaren bugün de yoğunluk git gide arttı. Özellikle öğle saatlerinde Karabük önünde bir aşırı yoğunluk oluştu. Yoğunluğa sebep olan trafik kazalarında kaza yapan araçlar ortadan kaldırıldı. Şu anda akıcı bir trafik sağlandı." diye konuştu.

Baruş, Bolu'da kazaları azaltmak için yoğun tedbirler aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İl sınırları içerisinde, bayram süresince bu tedbirlerimiz devam edecek. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz ve İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerimiz, gece gündüz 24 saat görev başında. Gece ve gündüz olmak üzere Bölge Trafiğe bağlı 28 ekibimiz, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı 11 ekibimiz görev yapıyor, yaklaşık 76 personel var. Jandarma trafik timlerimizde de 18 ekipte 36 personelimiz görev yapıyor."

Bir yenilik olarak denetimlerde drone kullanıldığına dikkati çeken Baruş, bu şekilde trafik kurallarına uymayan sürücülerin havadan tespit edildiğini anlattı.

Baruş, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, "Böylece kendi canımızı da korumuş oluruz. Bize kavuşmayı umutla bekleyen yakınlarımızı da bu bayram günlerinde üzüntüye sevk etmemiş oluruz." dedi.

Vali Baruş, açıklamasının ardından trafik polisleri tarafından durdurulan sürücüleri ve yolcularla sohbet ederek, trafik kurallarını ihlal etmemelerini istedi.