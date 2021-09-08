Bolu'da drone destekli trafik denetimi yapıldı
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Bolu'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

Bolu'da drone destekli trafik denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarına sahip Bolu'da trafik ekipleri, drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarına sahip Bolu'da trafik ekipleri, drone destekli denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yenigeçitveren köyü yakınlarında yapılan kontrollerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler drone ile tespit edildi.

Tek tek durdurulan araçları kontrol eden ekipler, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama ve seyir halinde cep telefonuyla konuşma nedenleriyle 8 sürücüye cezai işlem uyguladı.

Drone destekli denetimlerin gün boyu farklı güzergahlarda devam edeceği belirtildi.

Bolu'da drone destekli trafik denetimi yapıldı
Bolu'da drone destekli trafik denetimi yapıldı
Bolu'da drone destekli trafik denetimi yapıldı
Bolu'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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