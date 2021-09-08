Bolu'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarına sahip Bolu'da trafik ekipleri, drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarına sahip Bolu'da trafik ekipleri, drone destekli denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yenigeçitveren köyü yakınlarında yapılan kontrollerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler drone ile tespit edildi.

Tek tek durdurulan araçları kontrol eden ekipler, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama ve seyir halinde cep telefonuyla konuşma nedenleriyle 8 sürücüye cezai işlem uyguladı.

Drone destekli denetimlerin gün boyu farklı güzergahlarda devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz