Bolu'da Drone Destekli Operasyonda 22 Kilo Eroin Ele Geçirildi
Bolu'da drone destekli operasyonda 22 kilo eroin ele geçirildiBolu'da, polisin düzenlediği drone destekli uyuşturucu operasyonunda, çekiciye yüklenen minibüsün yakıt deposuna gizlenmiş 22 kilo eroin ele geçirildi, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bolu'da drone destekli operasyonda 22 kilo eroin ele geçirildi
Bolu'da, polisin düzenlediği drone destekli uyuşturucu operasyonunda, çekiciye yüklenen minibüsün yakıt deposuna gizlenmiş 22 kilo eroin ele geçirildi, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu'nda bozulmuş süsü verilip çekiciye yüklenmiş haldeki minibüsü bekledi. Drone destekli gerçekleştirilen operasyonda TEM otoyolu Batı Gişeleri mevkiinde çekici durduruldu. Çekicide bulunan minibüste, narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Minibüsün yakıt deposuna gizlenmiş 22 kilo eroin ele geçirildi. Polis, araçta bulunan A.A. (34), Z.Ö. (38) ve A.A. (41) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Z.Ö. serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.