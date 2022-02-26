Drift yapan sürücüye 14 bin 39 lira ceza - Haberler

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Drift yapan sürücüye 14 bin 39 lira ceza

AA, Kgys Görüntüsü - Güncel
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Bolu'da otomobilinin plakalarını sökerek drift yapan sürücüye 14 bin 39 lira ceza kesildi.

BOLU (AA) - Bolu'da otomobilinin plakalarını sökerek drift yapan sürücüye 14 bin 39 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yapıldığı yönünde ihbar üzerine harekete geçti.

Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden (KGYS) 14 BK 600 plakalı otomobilin Borazanlar Mahallesi'nde bir kavşakta plakaları olmadan drift yaptığını belirledi.

Kavşaktaki trafiği keserek yaklaşık 2 dakika boyunca drift yapan otomobil sürücüsü S.Y.G'ye (25), "alkollü araç kullanmak", "aracın plakalarını sökmek" ve "drift yapmak" suçlarının ilgili maddeleri gereğince toplam 14 bin 39 lira para cezası kesildi.

Ayrıca alkollü araç kullandığı için sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, otomobil trafikten men edildi.

Drift yapan sürücüye 14 bin 39 lira ceza

Drift yapan sürücüye 14 bin 39 lira ceza

Drift yapan sürücüye 14 bin 39 lira ceza

AA / Kgys Görüntüsü - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Otomobil, Bolu, Güncel, Haberler

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