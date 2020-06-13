Bolu'da dolu yağışı zor anlar yaşattı Bolu'da dolu yağışı zor anlar yaşattı BOLU'da etkili olan dolu ve sağanak yağış, vatandaşlara zor anlat yaşattı.



Bolu'da dolu yağışı zor anlar yaşattı

BOLU'da etkili olan dolu ve sağanak yağış, vatandaşlara zor anlat yaşattı.

Bolu'da öğleden sonra dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran dolu ve sağanak yağış sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dolu yağışından kaçan vatandaşlar hızla sığınacak kapalı alanlara giderken, bazı vatandaşlar da araçlarını korumaya almaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat etkili olan dolu yağışı daha sonra durdu.

Kaynak: DHA