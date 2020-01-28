Bolu'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi

28.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:56

Bolu'da, dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında dava açılan sanık, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Kıbrıscık ilçesi Karacaören köyünde yaşayan Nazmiye Erfiliz (84) ve Huriye Mamur'un (80) paralarını, evlerine su arıtma cihazı takma vaadiyle dolandırdığı öne sürülen sanık Emrah Akgül, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşmada, mağdur Huriye Mamur ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık Akgül, dolandırıcılık yapmadığını savunarak, beraatini talep etti.

Mamur, "Beni dolandıran bu adam. Arkadaşın 1000 lirasını, benim de 470 liramı arıtma cihazı takacağım diye dolandırdı. Bizleri dolandıran bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığı 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığa 2 bin 280 lira adli para cezası verdi.

Kaynak: AA