Bolu'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
AA, Zafer Göder - Güncel
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Bolu'nun Göynük ilçesinde cami çıkışında yaşlı bir adamı dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde cami çıkışında yaşlı bir adamı dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İlçede yaşayan 88 yaşındaki bir vatandaşın, cami çıkışında dolandırıldığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, yaşlı adamın 1200 lirasını alarak kaçtığı belirlenen şüphelinin Sakarya'nın Taraklı ilçesine gittiğini tespit etti.
TaraklıEmniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan operasyon sonucunda şüpheli G.D. yakalanarak Göynük'e getirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
AA / Zafer Göder - Güncel