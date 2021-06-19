Bolu'da doğa gezisine çıkan genç, ayı yavrusuyla karşılaştı

Bolu'nun Gerede ilçesinde foto safariye çıkan genç fotoğrafçı, Esentepe Mesire Alanı yakınlarında ayı yavrusuyla karşılaştı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde foto safariye çıkan genç fotoğrafçı, Esentepe Mesire Alanı yakınlarında ayı yavrusuyla karşılaştı.

Yeniçağa ilçesinde yaşayan ve Semih Kabasakal, Gerede ilçesinde doğa fotoğrafları çekmek için gezintiye çıktı.

Arkut Dağı mevkisinde çekimlerini tamamladıktan sonra dönüşe geçen Kabasakal'ın karşısına ayı yavrusu çıktı.

Kabasakal, aracıyla ilerlediği esnada yolun karşısına geçerek ormanlık alana giren ayı yavrusunun fotoğrafını çekti.

Doğa fotoğrafları çektiğini belirten Kabasakal, "İlk defa bir ayıyla karşı karşıya geldim. Ayıyı görünce bir süre bekledim ve fotoğrafını çektim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal