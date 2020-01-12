Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Bolu'da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

12.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:26
Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

'da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, kara yolunda Mehmet Ş. idaresindeki 14 LE 542 plakalı traktör, Bostancılar köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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