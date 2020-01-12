Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Bolu'da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Bolu'da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mudurnu Nallıhan kara yolunda Mehmet Ş. idaresindeki 14 LE 542 plakalı traktör, Bostancılar köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.