Bolu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Bolu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

06.10.2020 18:33 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:36
Bolu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

İğneciler köyü Güney Mahallesi'nde yaşayan Sabahattin Yılmaz, tomruk taşımak için plakası öğrenilemeyen traktörüyle Elmacıkdere Güney Yaylası'na gitti.

Sürücü, ormanlık alanda devrilen aracın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.

Yılmaz'ın cesedi traktörün altından çıkarılarak Mudurnu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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