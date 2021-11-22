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Bolu'da devrilen traktördeki çift öldü

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da devrilen traktördeki çift öldü

Bolu'da devrilen traktördeki karı koca olay yerinde hayatını kaybetti.

BOLU (AA) - Bolu'da devrilen traktördeki karı koca olay yerinde hayatını kaybetti.

Kındıra köyünde, İdris Arat idaresindeki 14 DV 622 plakalı traktör, köy içinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü ile eşi Nazile Arat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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