Bolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bolu'da yoldan çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Bolu'da yoldan çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çelebi Caddesi'nde Metin S. idaresindeki 14 DJ 328 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi.
Tarla üzerinde durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Vatandaşlar tarafından çıkarılan yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder