Bolu'da devrilen ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti
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Bolu'da devrilen ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Bolu'da devrilen ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da devrilen ağacın altında kalan kişi, yaşamını yitirdi.

Bolu'da devrilen ağacın altında kalan kişi, yaşamını yitirdi.

Yedigöller yolunda bulunan Dereağıl mevkisindeki ormanlık alanda kesim yapan Adem Bakırcı'nın (40) üzerine ağaç devrildi.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Yardım, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bakırcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Bakırcı'nın cesedi, otopsi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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