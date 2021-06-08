Son dakika haber: Bolu'da, devrilen ağacın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Bolu'da, devrilen ağacın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Bolu'da, devrilen ağacın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti Bolu'da, kesim yapılan ormanlık alanda devrilen ağacın altında kalan 2 çocuk babası Adem Bakırcı hayatını kaybetti.

Bolu'da, devrilen ağacın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

BOLU - Bolu'da, kesim yapılan ormanlık alanda devrilen ağacın altında kalan 2 çocuk babası Adem Bakırcı hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yeniköy yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanda kesim yapan Adem Bakırcı çalıştığı bölgede devrilen ağacın altında kaldı. Kesim yapan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Zorlu arazi şartlarında olay yerine traktörlerin yol açması sayesinde ulaşan sağlık ekipleri 2 çocuk babası Adem Bakırcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bakırcı'nın cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: Bolu'da, devrilen ağacın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
Son dakika haber: Bolu'da, devrilen ağacın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
Son dakika haber: Bolu'da, devrilen ağacın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
Son dakika haber: Bolu'da, devrilen ağacın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
Son dakika haber: Bolu'da, devrilen ağacın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
Son dakika haber: Bolu'da, devrilen ağacın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
Son dakika haber: Bolu'da, devrilen ağacın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
Son dakika haber: Bolu'da, devrilen ağacın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
Son dakika haber: Bolu'da, devrilen ağacın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
Son dakika haber: Bolu'da, devrilen ağacın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
Son dakika haber: Bolu'da, devrilen ağacın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
Son dakika haber: Bolu'da, devrilen ağacın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
Son dakika haber: Bolu'da, devrilen ağacın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

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