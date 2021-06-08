Son dakika haber: Bolu'da, devrilen ağacın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Bolu'da, devrilen ağacın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti Bolu'da, kesim yapılan ormanlık alanda devrilen ağacın altında kalan 2 çocuk babası Adem Bakırcı hayatını kaybetti.