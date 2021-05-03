Bolu'da dereye düşen köpekler kurtarıldı
Bolu'da dereye düşen iki köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bolu'da dereye düşen iki köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Borazanlar Mahallesi Sümbül Sokak'tan geçen derede iki köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, köpekleri yakalamakta zorlanınca Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden yardım istedi.
İğneyle bayıltılan köpekler, itfaiye tarafından dereden çıkarıldı.
Köpekler, iğnenin etkisinin geçmesinin ardından bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz