Bolu'da dereye düşen köpekler kurtarıldı
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Bolu'da dereye düşen köpekler kurtarıldı

Bolu'da dereye düşen köpekler kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da dereye düşen iki köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bolu'da dereye düşen iki köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Borazanlar Mahallesi Sümbül Sokak'tan geçen derede iki köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, köpekleri yakalamakta zorlanınca Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden yardım istedi.

İğneyle bayıltılan köpekler, itfaiye tarafından dereden çıkarıldı.

Köpekler, iğnenin etkisinin geçmesinin ardından bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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