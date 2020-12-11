Bolu'da dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Bolu'da dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

11.12.2020 20:07 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:10
Bolu'da dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bolu'da dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Bolu'da dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Süha Bilgen idaresindeki 14 AAL 097 plakalı otomobil, Dereceören köyü mevkisinde yaklaşık 10 metrelik uçurumdan dereye devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile Mehmet Sefa, Sena ve Hikmet Bilgen yaralandı.

Araçta sıkışan Mehmet Sefa Bilgen, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri de yaralıya müdahalede bulundu.

Uçurumdan vatandaşların yardımıyla çıkarılan 4 yaralı, kentteki hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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