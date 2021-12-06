Bolu'da dere yatağına devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'nun Gerede ilçesinde dere yatağına devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
ANKARA (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde dere yatağına devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
D-750 kara yolunda Ankara'dan Gerede istikametine seyreden Tarık Güneş (57) idaresindeki 06 EE 8612 plakalı tır, Aktaş köyü mevkisinde dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Güneş'in cenazesi, incelemenin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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