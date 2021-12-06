Bolu'da, dere yatağına devrilen TIR'ın sürücüsü öldü - Haberler
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Bolu'da, dere yatağına devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
Bolu'da, dere yatağına devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

BOLU'nun Gerede ilçesinde, kontrolden çıkarak, dere yatağına devrilen TIR'ın sürücüsü Tarık Güneş (57) hayatını kaybetti.

BOLU'nun Gerede ilçesinde, kontrolden çıkarak, dere yatağına devrilen TIR'ın sürücüsü Tarık Güneş (57) hayatını kaybetti.

Kaza, gece D-750 yolunun Gerede Aktaş köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Gerede yönüne giden Tarık Güneş'in kullandığı 06 EE 8612 plakalı TIR, kontrolden çıkması sonucu dere yatağına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücü Güneş'in hayatını kaybettiği belirledi. Tarık Güneş'in cansız bedeni, Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bolu'da, dere yatağına devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

Bolu'da, dere yatağına devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

Bolu'da, dere yatağına devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

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Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

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