Bolu'da dere taştı, 14 evi su bastı

04.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:50

BOLU'da etkili olan sağanak nedeniyle Tepecik mahallesindeki Gücük Deresi taştı, giriş katta bulunan 14 evi su bastı.

Kent merkezinde gece başlayan yağmur, sabahın erken saatlerinde sağanağa dönüştü. Etkili olan sağanak nedeniyle Tepecik mahallesindeki Gücük Deresi taştı, giriş katta bulunan 14 evde su baskını yaşandı. Bolu Belediyesi iş makinesiyle dere yatağını temizleyerek suyun mahalleye akışını engellemeye çalıştı. Mahalle sakinleri, kendi imkanlarının yanı sıra Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

Kaynak: DHA

BELEDİYE BAŞKANINA GÖRE SU BASKININ NEDENİ YAPIMI SÜREN YOLSu baskınlarının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bölgeye geldi. Tanju Özcan burada yaptığı açıklamada, "Yapımı devam eden Güney Çevre Yolu ile ilgili Karayolları müteahhidi derenin yatağını değiştirmiş. Bir menfez oluşturmuş ama menfezin ucu açık. O şekilde bırakmış. Ne Devlet Su İşleri'ne ne de belediyemize bu konuda bilgi de verilmemiş. Bunun sonucunda Gücük Deresi'nin suyu karların da hızlı erimesi neticesinde mahallemizi bu hale getirdi" dedi.Bolu Valisi Ahmet Ümit ve siyasi parti temsilcileri de su baskınından zarar gören mahalleye geldi. Vali Ümit, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bölgede hasar tespit çalışması sürerken, evlerdeki suları da tahliye çalışmaları devam ediyor.Güne evine giren sularla uyandığını belirten Muzaffer Fedakar, "Alçak yapı yapılmasından dolayı normal yağmur suları bile evlerimizi zor durumda bırakıyordu. Bunları yetkililere bildirdik ama hiçbir çalışma olmadı. Bundan sonra inşallah olur. 200 metre ilerideki deremiz bu suları alırdı. Onlar dereyi kapatıp akarını bu tarafa vermiş. Bu felaketlerin başlangıcı. Normal dereyi kapatarak yol yaptılar ve bizi bu hale getirdiler. Ben evimden yarım metre sudan zor çıktım" diye konuştu.