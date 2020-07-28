Bolu'da depreme dayanıksız 26 okul yıkıldı, 20 okul güçlendiriliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bolu'da depreme dayanıksız 26 okul yıkıldı, 20 okul güçlendiriliyor

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu'da, depreme dayanıksız 26 okulun yıkımı gerçekleştirilirken, 20 okulun da güçlendirme ve onarım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bolu'da depreme dayanıksız 26 okul yıkıldı, 20 okul güçlendiriliyor
28.07.2020 15:49 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:58

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu'da, depreme dayanıksız 26 okulun yıkımı gerçekleştirilirken, 20 okulun da güçlendirme ve onarım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ümit, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan incelemelerde güçlendirilmesine karar verilen okullarda inceleme yaptı.

Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndaki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Ümit, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan incelemede kentteki 26 okulun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verildiğini kaydetti.

Daha önce boşaltılan okulların yıkımının gerçekleştirildiğini açıklayan Ümit, yine bakanlık tarafından dayanıksız olduğu belirlenen 20 okula da güçlendirme çalışmasının devam ettiğini kaydetti.

Ümit, güçlendirme çalışmaları için Milli Eğitim Bakanlığınca 48 milyon lira Bolu Valiliğince ise 10 milyon lira bütçe ayrıldığını dile getirerek, toplam 58 milyon lira bütçe ile 20 okulun güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini, eylül ayı içinde çalışmaların tamamlanacağını dile getirdi.

Bolu'da 50 bin civarında öğrenci ile 4 bini kadrolu bini de ücretli olmak üzere 5 bin öğretmenin bulunduğunu ifade eden Ümit, şunları söyledi:

"Ne yazık ki koronavirüs nedeniyle geçen sene belli bir süre içerisinde okulları kapatmak durumunda kaldık. Uzaktan eğitim başladı. Ama bu arada biz de kendimizi yenileyelim ve bu süreci değerlendirelim diye zaten önceden harekete geçmiştik. Yaklaşık 9 ay önce bu çalışmaların alt yapısını başlatmıştık. Bütün binalarımız gözden geçirildi. Yıkılması gereken 26 bina tespit edilerek yıkıldı. Onun dışında 20 tane de güçlendirme yapılması gereken bina tespit edildi. Ocak ayı itibarıyla resmi talepte bulunarak işlemleri başlattık. Bu binaların genel olarak 90 günlük ve 120 günlük süresi var. Neticede eylül ayı itibarıyla ihtiyacımız kadar binayı teslim almış olacağız."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı Dünya
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi Magazin
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor Spor
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak Güncel
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü 3. Sayfa
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı 3. Sayfa
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı, diğerinde patlama yaşandı
Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı, diğerinde patlama yaşandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Tartıştığı eşini su almaya gönderdikten sonra boğazına dayadığı silahla intihar etti
Tartıştığı eşini su almaya gönderdikten sonra boğazına dayadığı silahla intihar etti
HDP'den, eşine şiddet uygulayan Muş Milletvekili Mensur Işık'a ceza
HDP'den, eşine şiddet uygulayan Muş Milletvekili Mensur Işık'a ceza
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik İlhan Cihaner Pınar Gültekin Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Ozan Güven Hazal Kaya Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Dha Türk Otomobil Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bolu'da depreme dayanıksız 26 okul yıkıldı, 20 okul güçlendiriliyor - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 15:58:04. #1.14#
title