Bolu'da depreme dayanıksız 26 okul yıkıldı, 20 okul güçlendiriliyor Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu'da, depreme dayanıksız 26 okulun yıkımı gerçekleştirilirken, 20 okulun da güçlendirme ve onarım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu'da, depreme dayanıksız 26 okulun yıkımı gerçekleştirilirken, 20 okulun da güçlendirme ve onarım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ümit, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan incelemelerde güçlendirilmesine karar verilen okullarda inceleme yaptı.

Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndaki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Ümit, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan incelemede kentteki 26 okulun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verildiğini kaydetti.

Daha önce boşaltılan okulların yıkımının gerçekleştirildiğini açıklayan Ümit, yine bakanlık tarafından dayanıksız olduğu belirlenen 20 okula da güçlendirme çalışmasının devam ettiğini kaydetti.

Ümit, güçlendirme çalışmaları için Milli Eğitim Bakanlığınca 48 milyon lira Bolu Valiliğince ise 10 milyon lira bütçe ayrıldığını dile getirerek, toplam 58 milyon lira bütçe ile 20 okulun güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini, eylül ayı içinde çalışmaların tamamlanacağını dile getirdi.

Bolu'da 50 bin civarında öğrenci ile 4 bini kadrolu bini de ücretli olmak üzere 5 bin öğretmenin bulunduğunu ifade eden Ümit, şunları söyledi:

"Ne yazık ki koronavirüs nedeniyle geçen sene belli bir süre içerisinde okulları kapatmak durumunda kaldık. Uzaktan eğitim başladı. Ama bu arada biz de kendimizi yenileyelim ve bu süreci değerlendirelim diye zaten önceden harekete geçmiştik. Yaklaşık 9 ay önce bu çalışmaların alt yapısını başlatmıştık. Bütün binalarımız gözden geçirildi. Yıkılması gereken 26 bina tespit edilerek yıkıldı. Onun dışında 20 tane de güçlendirme yapılması gereken bina tespit edildi. Ocak ayı itibarıyla resmi talepte bulunarak işlemleri başlattık. Bu binaların genel olarak 90 günlük ve 120 günlük süresi var. Neticede eylül ayı itibarıyla ihtiyacımız kadar binayı teslim almış olacağız."

Kaynak: AA