Bolu'da DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı
Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
29.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:41
Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 4 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramada örgüte ait dijital materyaller ele geçirildi.
Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA